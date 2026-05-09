Пересмотр прайс-кепов возобновил работу когенерации – Омельченко

Изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии позволило возобновить работу когенерационных установок и улучшило условия для инвестиций в распределенную генерацию.

Об этом заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, предыдущее снижение предельных цен имело прямой негативный эффект для рынка.

"Определенные проблемы есть, вы знаете, что с 1 апреля НКРЭКУ приняло постановление по снижению прайскепов электрической энергии. И в результате большинство этих когенерационных установок остановилось", – отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что именно пересмотр прайс-кэпов позволил изменить ситуацию и вернуть экономические стимулы для инвесторов.

"НКРЭКУ изменило буквально после этого совещания прайскепы. Это значительно улучшило работу и инвестиционный климат, именно для когенерационных установок, вообще распределительной генерации", – отметил эксперт.

Омельченко добавил, что повышение прайс-кепов является важным условием развития когенерации, которая должна стать ключевым элементом энергетической устойчивости в условиях войны и рисков новых повреждений инфраструктуры.

Напомним, экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает изменение предельных цен необходимым шагом для восстановления работы рынка и избежания дефицита электроэнергии.