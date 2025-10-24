Пересечение границы Украины с Польшей затруднено: какого пункта пропуска лучше избегать

На границе Украины с Польшей в пункте пропуска "Устилуг – Зосин" может замедляться движение транспорта на въезд в Украину из ремонтном моста. Водителям и перевозчикам советуют выбирать альтернативные пути, в частности п.п. "Долгобичув – Угринов".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба. Отмечается, что кроме обычных сложностей из-за ремонта, в "Устилуге" запланированы следующие ограничения:

27 октября по 1 ноября 2025 года включительно – полное перекрытие "красного коридора" ;

2025 года включительно – ; с 3 по 8 ноября 2025 года – частичное перекрытие.

Рекомендации:

В случае длительного ожидания пересечения границы через пункт пропуска "Зосин-Устилуг" рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Ближайший к "Устилугу" пункт пропуска для пассажирского транспорта – "Долгобичув-Угринов" (расположен в 45 км от "Устилуга" с польской стороны), где разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн.

Актуальную информацию об очередях перед пунктами пропуска можно узнать на специальной карте Гостаможслужбы.

В частности, 25 октября в "Устилуге" уже наблюдаются сложности с движением. "Живая" очередь на выезд составляет 90 легковых авто. Автобусы и грузовики следуют через пункт пропуска только через электронную очередь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 12 октября 2025 года Европейский Союз ввел систему регистрации въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая заменит практику штамповки паспортов. Ее цель – автоматизация и ускорение пограничных процедур для граждан других стран, в частности Украины.

