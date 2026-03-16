Перенос ответственности за системные ограничения на генерацию навредит восстановлению энергетики, – Ретивов

Производители электроэнергии и инвесторы в новые энергетические проекты будут получать финансовые убытки в случае перекладывания на них ответственности за системные ограничения электроэнергии, к которым они не имеют отношения.

Видео дня

Как рассказал Игорь Ретивов, партнер, соруководитель практики энергетики юридической компании Altelaw & Sempra, это навредит работе электростанций, а также перспективам строительства новых генерирующих предприятий в Украине.

"17 марта НКРЭКУ должна рассмотреть изменения в Постановление № 332 (вопрос повестки дня №36). Предложенный подход фактически сводится к тому, что в случаях системных ограничений в ОЭС Украины производитель будет работать в модели, где его финансовый результат существенно ухудшается", – написал Ретивов.

По его словам, рынку предлагают не системное решение проблемы, а ее перераспределение. Ведь финансовое давление, которое возникло на балансирующем рынке, будет перенесено на тех участников, которые и так несут операционные, рыночные и регуляторные риски.

"Это плохой сигнал для генерации. Особенно для новых проектов, которые требуют прогнозируемой модели дохода, понятных правил игры и доверия к регуляторной среде", – добавил эксперт.

Он отметил, что одним из возможных подходов могло бы быть солидарное распределение расходов между всеми участниками рынка.

"Это позволило бы поддержать НЭК "Укрэнерго", но в то же время не допустить ситуации, когда финансовая нагрузка фактически концентрируется на генерации и подрывает инвестиции в новые проекты", – сказал Ретивов.

Он подчеркнул, что проект еще не принят и поэтому его надо изменить, чтобы он не навредил восстановлению энергетики в Украине.

"Важно доработать его так, чтобы стабилизация балансирующего рынка не происходила за счет как действующей генерации, так и новой генерации, которую государство призывает активно строить", – подытожил эксперт.

Напомним, производители электроэнергии со стороны государственной генерации и генерации из возобновляемых источников ранее заявляли о вреде от переноса на них ответственности за те системные ограничения, которые происходят не из-за их деятельности, а возникли в результате локальных аварий или в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры.