ПАСЕ поддержала введение санкций против заводов 'кошелька Путина'

Парламентская Ассамблея Совета Европы призвала ввести санкции против российских металлургических предприятий. В частности, они должны быть наложены на империю олигарха Владимира Лисина – ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ООО "ВИЗ-Сталь" и "Стойленский горно-обогатительный комбинат".

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"ПАСЕ поддержала мою правку по введению санкций по российской военной экономике – в частности, по бизнес-империи олигарха Владимира Лисина. Об этом подчеркивал в правке и очень важно, что она была учтена. Это четкий сигнал: бизнес, кормящий войну, не может безнаказанно работать в Европе", – заявил нардеп.

Напомним, недавно издание "Украинская правда" провело расследование и выяснило, что второй богатейший человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, производящими ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным, не находится под санкциями ЕС.

Ранее уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму €3 млрд. При этом российская НЛМК, поставляющая металлургические слябы в ЕС, является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.