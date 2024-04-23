Отсутствие на рынке металлолома от 'Укрзалізници' негативно влияет на отечественную экономику, – Глущенко

Отсутствие продаж металлолома от одного из основных поставщиков, АО "Укрзалізниця" крайне негативно сказалось на деятельности всей металлургической отрасли Украины.

Об этом заявил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

Как известно, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

"Эта ситуация создает угрозы для деятельности отечественных металлургов, поскольку частичное разблокирование морского экспорта способствует наращиванию мощностей комбинатов. В частности, "АрселорМиттал Кривой Рог" вскоре планирует увеличить загрузку до 50% путем запуска второй доменной печи. Подобные планы есть и у других украинских компаний", – указывает аналитик.

"С июля прошлого года объемы производства стали в Украине относительно стабильны и, соответственно, не нуждались в значительном увеличении поставок металлолома. Однако увеличение загрузки металлургических мощностей может оказать существенное влияние на ситуацию, поскольку запуск хотя бы одной доменной печи потребует увеличения объемов поставок лома примерно на 30%. Это может стать определенным шоком для рынка в условиях, когда заготовка лома поддерживается за счет возможностей его дальнейшего экспорта, а "Укрзалізниця" прекратила продавать лом на внутренний рынок", – отмечает Глущенко.

Напомним, по оценкам участников рынка, на складах предприятий УЗ сейчас имеется до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. Государственный бюджет же недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн.

Ранее в УЗ обещали возобновить аукционы по продаже металлолома в марте. Затем там заявили, что существуют сложности с документами, требующими разъяснений от правительства. В то же время эксперты заявили, что никаких сложностей нет, и компания может спокойно проводить торги, при соблюдении всех норм.