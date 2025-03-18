Отсутствие долгосрочных правил закупки газа ставит под угрозу внутреннюю добычу, – Петренко

Украинская газодобыча нуждается в прогнозируемых условиях реализации ресурса, чтобы компании могли планировать свою деятельность и увеличивать объемы бурения. В настоящее время государственный "Нафтогаз" выкупает газ со снабжением только на текущий или следующий месяц, что не дает добывающим компаниям необходимой стабильности.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

""Компании должны иметь гарантии, что "Нафтогаз" будет выходить и покупать газ. Если будет значительный импорт (в свете сокращения добычи из-за обстрелов. – Ред.), тогда что будет с этим выкупом газа внутренней добычи?", – подчеркнул Петренко.

По его словам, необходимо создавать условия для развития внутреннего газового рынка и обеспечивать долгосрочный спрос на газ.

"Добыча газа – это очень рискованный бизнес, но компании бурят, работают, поэтому очень важно, чтобы было понимание, какие объемы будут получаться и покупать "Нафтогаз"", – отметил он.

Ранее эксперт по энергетике Института будущего Адриан Прокоп заявил, что украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой.