Отмена штрафов за качество газа для добывающих компаний сконцентрирует ресурсы на восстановление – Центр Разумкова

В нынешних условиях штрафы за несоответствие качества газа лишь усугубляют финансовое положение газодобывающих компаний и усложняют процесс восстановления после ударов российских ракет и дронов.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, из-за российского террора Украина потеряла до 40% газодобычи, что поставило государственные и частные компании в сложнейшие экономические условия.

"Важно решить проблему штрафных санкций, наложенных на газодобывающие компании в связи с невозможностью на 100% обеспечить качество производимого газа вследствие уничтожения или серьезного повреждения соответствующего оборудования ра*истскими ракетами и дронами", – отметил Омельченко.

Он отметил, что штрафы в этой ситуации лишь усложняют и без того кризисную ситуацию, ведь добытчики не имеют возможности быстро восстановить поврежденные мощности и обеспечить соответствие газа стандартным параметрам.

"Штрафные санкции за качество газа в этой ситуации только подливают масла в костер кризиса", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, оптимальным решением была бы отмена штрафов на период восстановления оборудования при условии некритического отклонения качества газа от нормативных показателей. Это поможет компаниям сконцентрировать ресурсы на возобновлении производства и стабилизации рынка.

Напомним, первый заместитель председателя Комитета Совета по энергетике Алексей Кучеренко заявил, что Комитет планирует обратиться в Минэнерго и НКРЭКУ с предложением рассмотреть механизмы смягчения требований к качеству газа.