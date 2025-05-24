Отмена прайс-кэпов является условием рыночной интеграции с ЕС — Всеукраинская энергетическая ассамблея

Для обеспечения конкурентного энергорынка и интеграции Украины в европейское пространство необходимо постепенно отказаться от ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кэпов).

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Такую позицию озвучил директор ОС "Всеукраинская энергетическая ассамблея" Василий Лысенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, энергетическая ассамблея выступает за взвешенную отмену ценовых ограничений.

"Общественный союз Всеукраинская энергетическая ассамблея поддерживает отмену прайс-кэпов, разумную отмену прайс-кэпов. Потому что надо действительно обратить внимание и на потребителя, и на производителя", – отметил Лысенко.

Директор Всеукраинской энергетической ассамблеи подчеркнул, что в случае отмены ограничений, потребителей необходимо поддержать другими инструментами. Это позволит обеспечить баланс интересов всех участников рынка.

"Возможно, потребителей надо поддержать какими-то другими инструментами, чтобы оно было сбалансировано. Но надо, если мы идем в европейский рынок и хотим европейские правила...", – добавил он.

Напомним, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Александр Трохимец также отметил, что необходимо убрать предельные ценовые ограничения для формирования реальной рыночной цены на электроэнергию в Украине.