Отмена прайс-кепов и решение проблемы долгов – первоочередные задачи для восстановления поврежденной энергосистемы – Гриб

Для восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергосистемы необходимо отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) и решить проблему долгов в отрасли.

Об этом в своей колонке написала народная депутат Украины и председатель Подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

В ней депутат описала десять ключевых составляющих, необходимых для восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергосистемы.

"Отмена прайс-кепов (ценовых ограничений на рынке электроэнергии – ред.) и ограничений по экспорту, в частности угля и газа", – указала Гриб как один из пунктов, необходимых для восстановления энергосистемы.

Также она добавила, что нужно создать благоприятную среду для привлечения инвестиций, в частности, в сферу альтернативных источников энергии. После этого нужно построить объекты распределенной генерации в системе.

Кроме того, необходимо ликвидировать масштабные долги в энергетике и ввести гарантии безопасности, в частности, международный механизм страхования военных рисков.

"Восстановление энергетической инфраструктуры потребует колоссальных инвестиций. Но сегодня это не только вопрос первоочередной необходимости обеспечения базовых потребностей населения и функционирования экономики, но и возможность для эффективной модернизации, полноценной интеграции с европейской энергосистемой и соответственно устойчивого развития", – подытожила Гриб.

Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.