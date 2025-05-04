Отключения возвращаются? В Раде предупредили о возможном дефиците света летом и назвали три решения

Этим летом в Украине возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, особенно в жаркую погоду. В это время на энергоблоках будут проводить сезонные ремонтные работы.

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Из-за этого они "не будут давать того объема электрической энергии в сеть". Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк рассказал в телеэфире.

"Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", – сказал он.

Представитель профильного комитета также назвал три шага, которые должны помочь избежать дефицита электричества летом. Это увеличение граничной цены для импортеров, привлечение госкомпаний к импорту и установка украинцами солнечных панелей и накопителей.

Что касается первого шага, Нагорняк объяснил, что в первую очередь, если регулятор увеличит предельную цену вечерних часов электрической энергии, это может дать возможность импортерам "больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и снизить дефицит в энергосистеме".

Второй шаг, на который может пойти Кабмин, это "если он обяжет тот же "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" стать импортером электрической энергии в такие вечерние часы, как государственный трейдер".

"По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за границей в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется подешевле для населения", отметил Нагорняк.

Это может позволить избежать дефицита в вечерние часы в летние месяцы, когда будет наибольшее потребление.

"Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, будем смотреть", – сказал нардеп.

Третий шаг, к которому могут прибегнуть сами украинцы – воспользоваться государственной программой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы, которые позволят генерировать энергию днем и потреблять ее вечером.

Как сообщал OBOZ.UA, максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС выросла до 650 МВт. Ожидается, что это решение ENTSO-E позволит Украине увеличить прибыль от торговли и сохранить стабильность энергосистемы.

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