Отключения будут в каждой области: Украине критически не хватает электроэнергии. График на 6 июня
Украинцам введут графики отключений электроэнергии на полные сутки 6 июня. Лимиты потребления тока будут действовать для каждой области Украины с 00:00 до 24:00. Поэтому по всей стране будут применяться почасовые отключения света. Кроме того, в случае превышения лимитов даже с действующими графикам могут вводить аварийные отключения – без предупреждения. Дело в том, что Украине критически не хватает электроэнергии.
Как заявили в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме остается сложной. "Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений на всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.
"Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последних разрушений нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Потому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, Укрэнерго будет вводить экстренные ограничения", – уточнил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.
Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины составляют и публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Если лимит не превышается, отключения может и не быть.
К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.
Как добавил Коваленко, в Киеве отключений света больше, чем в других регионах. "Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры. То есть из максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", – отметил он.
График отключений света для каждой области: где смотреть
Как сообщал OBOZ.UA, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными лимитами объемов энергопотребления. В частности области имеют разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении, что оказывает значительное влияние на графики для населения.
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