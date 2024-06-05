Отключения будут в каждой области: Украине критически не хватает электроэнергии. График на 6 июня

Украинцам введут графики отключений электроэнергии на полные сутки 6 июня. Лимиты потребления тока будут действовать для каждой области Украины с 00:00 до 24:00. Поэтому по всей стране будут применяться почасовые отключения света. Кроме того, в случае превышения лимитов даже с действующими графикам могут вводить аварийные отключения – без предупреждения. Дело в том, что Украине критически не хватает электроэнергии.

Как заявили в "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме остается сложной. "Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений на всех категорий потребителей", – говорится в сообщении.

"Ситуация с генерацией без изменений. С учетом ремонтов блоков и последних разрушений нам катастрофически не хватает электроэнергии на наши нужды. Потому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, Укрэнерго будет вводить экстренные ограничения", – уточнил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области Украины составляют и публикуют именно облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее). Если лимит не превышается, отключения может и не быть.

К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

Как добавил Коваленко, в Киеве отключений света больше, чем в других регионах. "Это связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры. То есть из максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", – отметил он.

График отключений света для каждой области: где смотреть

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, разная продолжительность отключений электроэнергии в областях Украины обусловлена спецификой каждого региона и установленными лимитами объемов энергопотребления. В частности области имеют разный процент критической инфраструктуры в своем потреблении, что оказывает значительное влияние на графики для населения.

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