Отключения света не прекратятся после просмотра тарифа, потому что новая генерация не построится через несколько месяцев, – Прокип

После пересмотра тарифа на электроэнергию для населения отключения света не прекратятся, потому что для строительства новых генерирующих мощностей требуется время.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

"После просмотра тарифа отключения никуда не денутся. Они будут много месяцев, год, а два (с небольшими перерывами с умеренной погодой и потреблением, когда возникнут профициты). Новое поколение не построится ни через месяц, ни через полгода. А учитывая сколько мы потеряли в результате обстрелов, строить нужно много и долго", – рассказал он.

Прокоп объяснил, что сейчас тариф на электроэнергию для населения убыточен, и те компании, которые его финансируют ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") не имеют сейчас достаточно средств.

Он подчеркнул, что к вопросу о пересмотре тарифа нужно подойти прозрачно и с четким обоснованием. Также нужно позаботиться о незащищенных слоях населения и пересмотреть систему субсидий.

"Конечно, когда дойдет до повышения тарифа, власти должны действовать совершенно прозрачно. Сегодня уже звучит число 4,5-5 грн за кВт∙ч", – добавил аналитик.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.