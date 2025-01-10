Отказ от прайс-кепов будет стимулировать развитие 'зеленой' энергетики, – Соколовский

Снятие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов. – Ред.) будет способствовать развитию энергетического сектора, в частности, отрасли "зеленой" энергетики.

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Об этом заявил глава правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

Он рассказал, что в следующем году Ассоциация ожидает увеличения развития распределенной генерации, в частности, солнечных электростанций и систем накопления энергии.

Соколовский пояснил, что реализации этих целей будут способствовать относительно невысокие цены на солнечные панели, снижение рисков для инвесторов и активно применяемое льготное кредитование.

"Ну и снятие прайс-кепов на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, потому что это будет способствовать развитию вообще энергетического сектора, в частности ВИЭ", – сказал глава Ассоциации.

Он добавил, что ускорить развитие солнечной генерации поможет ускорение интеграции украинского энергорынка в европейское.

Ранее аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп заявлял, что ценовые ограничения на энергорынке мешают свободно покупать электричество из Европы.