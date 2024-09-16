От минных тралей до бункеров: Forbes назвал топ 5 стальных систем для ВСУ от 'Метинвеста'

С начала полномасштабного вторжения численность солдат в Силах обороны возросла почти в шесть раз – с 0,25 млн до 1,2 млн. Группа "Метинвест" Рината Ахметова также приступила к борьбе с врагом. Уже разработаны и внедрены несколько важных инженерных решений, помогающих в оборонительных и наступательных действиях войск, и таким образом "Метинвест" тоже участвует в защите страны. Именно поэтому эту инициативу назвали "Стальной фронт Рината Ахметова".

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Для бойцов "Метинвест" создал металлические капсулы, которые на фронте спасают от обломков и шаров. "Крыивки" разработаны в сотрудничестве с инженерами Министерства обороны, и такие подземные бункеры остаются едва ли не единственным надежным способом безопасности бойцов. После дополнительных консультаций со специалистами ВСУ, конструкция была расширена до командного пункта, состоящего из пяти-шести отдельных металлических мобильных бункеров, соединенных между собой. С начала вторжения "Метинвест" передал бригадам ВСУ более 530 единиц разного рода "крыивок".

Одна из самых больших проблем для наших сил обороны – большое количество БПЛА противника. Чтобы обезопасить технику, специалисты группы "Метинвест" разработали ловцы "Ланцетов" – металлические конструкции, останавливающие вражеские дроны. Эта мобильная постройка не требует много усилий для установки над техникой. А после того, как она поймала вражеский дрон, может быть легко восстановлена, чтобы противостоять новым атакам врага.

Танки тоже нуждаются в защите от беспилотников. Для них "Метинвест" разработал специальные стальные экраны для защиты танков. На лето 2024 года "Метинвест" изготовил и передал ВСУ более 25 дополнительных систем защиты для различных типов танков – как для Т-64 или Т-72, так и для M1 Abrams.

Есть у компании также решение для наступления: одно из них – противоминные тралы для передовой. Они устанавливаются на танки и обезвреживают до десяти подрывов – благодаря тому, что инженеры сделали противоминные катки парными. Силам обороны уже передано 23 таких трала, новую партию сейчас производят. Также к каждому тралу добавляют комплект для ремонта.

Быстро добраться до "нуля" или зайти в тыл врага бойцам помогают производимые "Метинвестом" мотовездеходы, которые в большинстве своем называют "баги". Они выполняют ту же функцию, что и обычные авто – доставляют бойцов, оружие, боекомплект, еду и воду на передовую.

При этом по проходимости они не уступают лучшим внедорожникам, а стоят гораздо дешевле. Производить их можно почти кустарным способом, в любом гараже или на СТО. А "Метинвест" – бесплатно поставляет металл для производства этих трудолюбивых машин. Из металла компании сделать уже 22 авто, которые выручают бойцов.

Напомним, "Стальной фронт" – это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы – поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 10 млрд грн.