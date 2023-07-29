От битвы за Черное море зависит экономика Украины – политолог

От разблокировки портов зависит экономическое будущее Украины, поэтому мы должны выиграть битву за Черное море. Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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"Мы стоим, мне кажется, на пороге нового этапа битвы за Черное море. А само это сражение за Черное море определяет экономические возможности нашего государства в значительной степени и определяет в значительной степени будущее Украины. Это одна из ключевых битв, которую ведет Украина", – подчеркнул Бортник.

Он подчеркнул, что Россия будет пытаться в военном плане препятствовать свободному судоходству в украинские порты, минировать акваторию, устраивать диверсии, наносить какие-то авиационные, ракетные удары.

"Очевидно, что Россия пытается нанести нам экономический ущерб, политический ущерб такими своими решениями. Поэтому Украина будет задавать вопросы относительно страхования грузов и кораблей, их безопасности при прохождении в порты. Если Украина и союзники смогут обеспечить эту безопасность, то Украина может разблокировать все свои порты", – объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не объявляла войну Украине, поэтому ее действия выходят за рамки международного военного права.

"Я думаю, что Россия будет пытаться напрямую не действовать против компаний, против судовладельцев или кораблей, понимая тяжесть последствий для своей международной торговли. Ведь ключевая международная торговля России также происходит через порты", – резюмировал Бортник.

Ранее Международная морская организация (ІМО) призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.