США почти втрое повышают плату за визы: сколько придется платить украинцам

С 1 октября 2025 года США вводят дополнительный сбор за "целостность визы" в размере $250. Такое нововведение повышает общую стоимость неиммиграционной визы до $435, что является ростом почти на 144%. Хотя предусмотрен возврат средств после поездки, механизм пока неопределенный, а туристическое сообщество называет это серьезным барьером для посетителей.

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Об этом пишет CNN. Согласно новому положению законопроекта о внутренней политике, инициированному администрацией Дональда Трампа, сбор будет применяться ко всем иностранцам, которые подают на неиммиграционную визу, включая:

туристов (B1/B2);

деловых путешественников;

студентов (F, M, J);

временных работников (H, L, O и др.).

Сбор не касается граждан стран, которые имеют право на въезд без визы по программе Visa Waiver Program (VWP), то есть жителей стран ЕС, Великобритании, Австралии, Японии и т.д., при условии, что они находятся в США не более 90 дней.

В Государственном департаменте США объяснили, что цель нововведения – усиление иммиграционного контроля и сдерживание нарушений визового режима, в частности таких, как превышение срока пребывания. Часть сборов также должна пойти на покрытие расходов на безопасность границ. Представитель Министерства внутренней безопасности отметил, что сбор требует межведомственной координации и будет внедрен только после завершения всех административных процедур.

Иммиграционный адвокат Стивен А. Браун назвал новый сбор "условно возвращенным гарантийным депозитом", поскольку, согласно положению, путешественники, которые соблюдают все условия визы, смогут подать заявку на возмещение после завершения поездки. Однако пока механизм возврата не определен, что создает риск дополнительной бюрократии или отказов.

Если возврат не будет запрошен или не будет утвержден, деньги перейдут в общий фонд Казначейства США. Ассоциация путешествий США, которая представляет интересы туристической отрасли, раскритиковала это изменение. По словам ее вице-президента Эрика Хансена, дополнительный сбор станет "финансовым барьером", который может отпугнуть туристов и иностранных студентов.

"Даже если технически это можно будет вернуть, дополнительные расходы и сложность процедуры станут причиной снижения спроса на поездки в США", – отметил он. Организация также рассчитала, что общие начальные расходы на путешествие в США вырастут на 144%, что негативно повлияет на поток иностранных посетителей, особенно из стран, где средняя заработная плата значительно ниже американской.

Министерство внутренней безопасности должно обнародовать все детали и правила реализации новой политики в Федеральном реестре. Сбор будет пересматриваться каждый год с учетом инфляции, что означает возможное дальнейшее его повышение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ЕС планируют повысить плату за въезд для граждан третьих стран с 7 (340 грн) до 20 евро (972 грн) в рамках системы ETIAS. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2026 года, после запуска системы авторизации. Изменения коснутся граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом, в том числе и украинцев.

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