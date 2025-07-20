В ЕС хотят втрое повысить плату за въезд: что изменится для украинцев

В ЕС (Европейский Союз) планируют повысить плату за въезд для граждан третьих стран с 7 (340 грн) до 20 евро (972 грн) в рамках системы ETIAS. Новые правила могут вступить в силу уже в конце 2026 года после запуска системы авторизации. Изменения будут касаться граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом, в том числе и украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии. ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – это электронная система предварительной авторизации путешествий, подобная американской ESTA или британской ETA.

Ее цель – усилить безопасность Евросоюза, одновременно не вводя визового режима для граждан стран, которые уже имеют право на безвизовый въезд. После запуска ETIAS все путешественники из таких стран, включая украинцев, перед поездкой в ЕС должны будут:

заполнить онлайн-заявку ;

; оплатить единоразовый сбор ;

; дождаться автоматической обработки заявки (обычно несколько минут);

получить разрешение, которое будет действовать в течение трех лет.

Почему сбор растет

В Еврокомиссии объясняют, что установленный в 2018 году тариф в 7 евро уже не соответствует современным затратам на обслуживание системы. С тех пор произошел значительный рост инфляции и внедрение новых функций в цифровую архитектуру ЕС, которые требуют дополнительного финансирования.

Поэтому предлагается повысить стоимость авторизации до 20 евро за заявку. В ЕК отмечают, что такой уровень сбора соизмерим с аналогичными системами в других странах, в частности США и Великобритании. Согласно инициативе Еврокомиссии, от уплаты будут освобождаться:

лица до 18 и после 70 лет;

члены семей граждан ЕС;

члены семей граждан стран, имеющих право на свободное передвижение в ЕС.

Когда изменения вступят в силу

Предложенное решение еще должно пройти утверждение в Совете ЕС и Европарламенте. У них есть два месяца для рассмотрения инициативы. В случае одобрения, новая сумма сбора начнет действовать одновременно со стартом работы системы ETIAS, а это ожидается в последнем квартале 2026 года.

Стоит подчеркнуть, что ETIAS не является визой, и ее внедрение не означает возвращение к визовому режиму. Это лишь электронная проверка, которая позволяет быстрее и эффективнее контролировать поток путешественников в ЕС.

Граждане Украины, как и другие владельцы безвиза, должны будут раз в три года оформлять ETIAS-разрешение перед путешествием в ЕС. Стоимость такого разрешения, вероятно, составит 20 евро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет ЕС официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Продление статуса позволяет им законно жить, работать, учиться и получать помощь без необходимости обращаться за убежищем.

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