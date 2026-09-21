Операторы крупнейших АЗС сообщили, что дефицита горючего не будет: обеспечивают стабильные поставки и сдерживают цены

Несмотря на мировой топливный кризис и вражеские удары по АЗС, страна стабильно обеспечивается горючим, заправки работают, оснований для ажиотажного спроса нет. Об этом заявили представители крупнейших АЗС Украины.

"Военный конфликт США и Ирана вызвал глобальный топливный кризис, из-за чего цены на горючее по всему миру установили абсолютный рекорд за всю историю нефтеперерабатывающей отрасли. Из-за уничтожения врагом основных нефтеперерабатывающих мощностей, Украина почти полностью зависит от импорта и ситуации на глобальных рынках. Зарплаты украинцев и европейцев разные, но мировой рынок горючего, к сожалению, у всех один. Кроме того, последствия мирового топливного кризиса усугубляются ударами России по украинским АЗС. Однако при этом объединенные усилия правительства и сетей АЗС позволяют удерживать систему устойчивой. Рынок работает, горючее поставляется, АЗС продолжают работу. Оснований для ажиотажного спроса нет", - заявили в Нефтегазовой ассоциации Украины, которая объединяет самые крупные АЗС.

Как говорится в заявлении, операторы рынка усилят безопасность на АЗС, сдерживают цены и обеспечивают стабильную поставку топлива в Украину.

Во-первых, усиливают инженерную защиту заправок, обустраивают укрытия и обновляют протоколы работы персонала. Во-вторых, диверсифицировали источники поставок, что в полной мере обеспечивает потребности военных и гражданских. И, в-третьих, оптимизировали расходы, логистику и закупки, что сдерживает рост цен.

Как ранее писал эксперт рынка нефтепродуктов, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, цены на АЗС Европы побили абсолютный рекорд с 1970-го года, но ситуация со стоимостью горючего должна стабилизироваться