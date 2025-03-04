Омельченко рассказал, как прайс-кепы сдерживают импорт и дестабилизируют энергосистему Украины

Летом некоторые атомные блоки будут выведены из эксплуатации для ремонтов и подготовки к следующему отопительному сезону. Это потенциально создаст дефицит электроэнергии, который невозможно покрыть без модернизации существующих рыночных механизмов.

Видео дня

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, энергосистему Украины критически необходимо адаптировать к предстоящим вызовам.

"Во-первых, необходимо создать графики, чтобы минимизировать эти риски и компенсировать недостаток электрической энергии, которая возможна летом, прежде всего из-за увеличения мощностей солнечной генерации, ветровой генерации и построенной газовой генерации, она немало построена. И, безусловно, пожалуй, придется в больших объемах покупать импорт электрической энергии летом".

По его мнению, существующая система прайс-кепов значительно ограничивает возможности для коммерческого импорта электроэнергии, что критически важно для стабилизации рынка в условиях остановки работы атомных блоков. Увеличение мощностей солнечных, ветровых и газовых электростанций может помочь компенсировать дефицит, однако ограничения на импорт становятся серьезным препятствием.

Омельченко подчеркивает, что для достижения эффективного баланса в энергосистеме следует кардинально изменить модель рынка.

"Для этого нужно поменять модель рынка достаточно существенно, чтобы ликвидировать систему прайс-кепов, которая сейчас существует и не позволяет покрывать дефицит", – заключает он.

Недавно член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что энергосистема Украины сталкивается с серьезными ограничениями из-за установленных прайс-кепов, сдерживающих импорт электроэнергии и влияющих на баланс энергосистемы.