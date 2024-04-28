Оккупанты 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения Россия почти в 180 раз обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного.

"Это уже была четвертая столь большая массированная атака после обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля. Если считать с начала войны – почти 180 раз уже оккупанты обстреляли наши теплоэлектростанции", – сказал он.

Сахарук добавил, что после последнего обстрела идет анализ последствий, но уже понятно, что они серьезные.

Сейчас компания ищет оборудование в Европе и некоторые европейские страны откликнулись и готовы помочь с оборудованием.

"Я не могу сказать, что кто-то там больше, меньше. Просто процессы в каждой стране свои, где скорее это происходит, где дольше. Наверное, скорее, это в балтийских странах, немного медленнее – в других", – подчеркнул Сахарук.

Напомним, 27 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. В результате последней атаки пострадали четыре ТЭС ДТЭК.