ОККО установила сотый зарядный устройство Ultra Fast и будет расширять сеть при поддержке ЕБРР

В начале июля сеть ОККО открыла на АЗК в Ковеле (Волынская область) свой 100-й скоростной зарядный устройство Ultra Fast для зарядки электромобилей. В настоящее время зарядить электромобиль можно уже на 63 локациях.

Инвестиции ОККО в развитие скоростной зарядной инфраструктуры и увеличение энергетических мощностей АЗС уже превысили 6 млн долларов. Компания продолжает активно расширять сеть. Для этого в мае ОККО привлекла 10 млн евро кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство новой инфраструктуры зарядных станций для электромобилей в Украине. Соответствующее решение уже утвердил совет директоров ЕБРР.

Помимо кредитного финансирования, компания также получит грантовую поддержку в рамках программы Connecting Europe Facility – Transport через механизм Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), который реализует Европейская комиссия при участии ЕБРР в качестве партнера по внедрению.

"Для нас электромобильность — это не новый тренд, а направление, которое мы системно развиваем уже более десяти лет. Еще в 2014 году OKKO первой среди сетей АЗК Украины начала строить системную инфраструктуру для зарядки электромобилей.

Тогда мы одновременно установили зарядные станции на 34 преимущественно трассовых комплексах. Они ещё не были такими мощными, как сегодня, но уже помогали менять само представление об электромобиле. Водители электрокаров видели, что теперь можно комфортно путешествовать не только в пределах своего города, но и на более длинные расстояния. С тех пор рынок вырос в десятки раз — в Украине уже более 250 тысяч электромобилей. Мы видим эту динамику и продолжаем развивать соответствующую инфраструктуру", — комментирует вице-президент ОККО по маркетингу и развитию Василий Дмитрив.

За первое полугодие 2026 года более 37 тысяч уникальных клиентов воспользовались электрозарядками на АЗК ОККО. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.