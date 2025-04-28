Одна из главных экспортных отраслей Украины на грани краха из-за государственной политики и мировой конъюнктуры – СМИ

Железорудная отрасль Украины, один из главных наполнителей госбюджета, оказалась в критическом положении. К неблагоприятной ситуации на внешних рынках добавились внутренние факторы посредством тарифов государственных монополий. Затягивание по решению проблем чревато тяжелыми последствиями, пишет GMK Center.

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"ГОК обеспечивают поступление "твердой" валюты в национальную экономику. И этим удерживают курс гривны от обвала. В 2024 году Украина смогла вернуться в топ-5 крупнейших мировых экспортеров железной руды и получила от экспорта руды $2,8 млрд – это половина последнего годового займа от МВФ. Которую, кстати, следует возвращать с процентами", – указывают в Центре.

Но уже в 2025 году экспорт этого вида продукции начал стремительно падать – из-за неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках и "недальновидной" тарифной политики госмонополий, подчеркнули аналитики.

"Государственные монополии регулярно повышают стоимость услуг для промышленности. При этом ни в самих госкорпорациях (ЧАО "Укрзалізниця", НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины"), ни в Кабмине, похоже, никто не задает себе вопрос: может ли рынок, то есть в этом случае промпредприятия, эти повышения безболезненно "проглотить"?", – пишет Центр.

Там объясняют: повышение тарифов дает рост себестоимости производства для ГОКов. На фоне падения маржинальности продаж вызванного низкими ценами на железорудную продукцию. Это заставляет предприятия сокращать производство. После чего та же "Укрзалізниця" теряет доходы из-за уменьшения объемов грузоперевозок.

"Токсическая комбинация вышеуказанных внешних и внутренних факторов будет оказывать негативное влияние на показатели железорудного производства и экспорта во II кв. Что, в свою очередь, усугубит ситуацию с наполнением бюджета и с валютным балансом. Очевидно, Кабинет министров не может повысить глобальные цены на железную руду. нуждается в дерегуляции и снижении административного давления. Нужны как минимум рациональная тарифная политика госмонополий и своевременное выполнение обязательств по возврату НДС", – резюмировали в GMK Center.

Как известно, в прошлом году металлургия принесла Украине 15,2% экспортных доходов (6,4 млрд долларов). Ключевыми товарами оставались железная руда ($2,8 млрд) и сталь ($2,4 млрд).