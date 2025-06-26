'Очевидно, что мы не потянем': юрист объяснила необходимость отсрочки CBAM для Украины

Украина имеет полное юридическое право обратиться в Европейский Союз с просьбой об отсрочке введения пограничной углеродной корректировки (CBAM) – и должна прилагать для этого максимум усилий.

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Об этом заявила Ольга Савченко, партнер юридической компании "Альтело", председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Очевидно, что мы сейчас не потянем эту нагрузку", – отметила Савченко, комментируя введение углеродной пошлины во время войны.

По ее словам, бизнес не может инвестировать в декарбонизацию, ведь "инвестирует в то, чтобы выживать", учитывая постоянные обстрелы, подорожание труда и потерю кадров.

Юрист подтвердила, что регламент CBAM прямо позволяет странам, которые подверглись "непредсказуемым и неспровоцированным событиям с разрушительными последствиями", обращаться с просьбой об отсрочке: "Я думаю, что Министерство все же их подаст из-за того, что бизнес давит, что понятно как раз из-за военного положения".

Вместе с тем, Савченко сомневается, что ЕС согласится на долгую отсрочку: "Мне кажется, что, возможно, пойдут навстречу на какой-то незначительный срок".

Но в то же время она подчеркивает: "Надо прилагать максимум усилий для того, чтобы оно хотя бы покрыло период военного положения, которое неизвестно, когда завершится".

Напомним, по оценкам Федерации работодателей Украины, CBAM в 2026 году может уменьшить ВВП Украины на 4,8% и сократить экспорт в ЕС почти на 8%. Бюджет рискует потерять до 125 млрд грн, а страна – более 73 тыс. рабочих мест.