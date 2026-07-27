Обвинения в искусственном увеличении размера лотов со стороны "Энергоатома" не подтверждаются, – Кучеренко

Народный депутат, заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал безотлагательно рассмотреть на заседании парламентского комитета обвинения в отношении аукционов "Энергоатома". По его словам, официальные объяснения биржи и государственной компании не подтверждают, что продавец вручную укрупнял лоты или вмешивался в механизм торгов электроэнергией.

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В депутатском обращении Кучеренко отмечается, что порядок формирования пакетов во время дополнительного периода был согласован Аукционным комитетом еще в 2021 году. Переход к этому этапу осуществляет сама электронная система – продавец не принимает отдельного решения об укрупнении лотов.

"Переход к дополнительному периоду осуществляется автоматически, а продавец не принимает отдельного решения об укрупнении пакетов в том виде, как это представляется в публичном пространстве", – говорится в обращении.

Это означает, что снижение итоговой цены нельзя автоматически объяснять ручными действиями "Энергоатома". Объем пакетов и ход дополнительного периода определялись действующими правилами торгов, а не отдельным решением компании.

Кучеренко также подчеркнул, что за всё время применения этого механизма организатор аукционов не получал жалоб на признаки манипулирования. Сам "Энергоатом" официально заявил, что не формирует и не согласовывает такие пакеты. "Так называемое "укрупнение лотов" не является решением компании, а у продавца вообще нет возможности формировать или согласовывать такие пакеты", – отмечается в документе со ссылкой на позицию "Энергоатома".

По мнению депутата, вместо публичных обвинений вопрос должен был быть рассмотрен открыто с участием Минэнерго, НКРЭКП, "Энергоатома", Украинской энергетической биржи, участников рынка и экспертов. Он подчеркнул, что позиция парламентского комитета должна формироваться коллегиально, а не посредством одноличных писем его председателя.

"Комитет является коллегиальным органом Верховной Рады Украины. Его позиция формируется решениями Комитета, а не одноличными письмами его председателя", – подчеркнул Кучеренко.

Депутат предложил безотлагательно созвать заседание комитета, пригласить представителей государственных органов, биржи и компании и по итогам обсуждения принять официальную позицию по данной ситуации.

Ранее председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус обратился в Кабинет министров в связи с резким падением цен на РДН в середине июля, заявив о возможных признаках искусственного влияния на рынок.