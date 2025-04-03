Обещали удешевление – получили подорожание: что не так с инновациями от Минздрава по ценам на лекарства

С 1 марта 2025 года в Украине заработало постановление Кабинета Министров №168, предусматривающее снижение цен на ряд лекарственных средств. Согласно законодательным изменениям, Министерство здравоохранения определило перечень из более чем 100 лекарств, на которые предполагалось снижение цены минимально на 30%.

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В ведомстве также отмечали, что соответствующий перечень будет расширяться и охватит еще 160 позиций, сообщает УНН.

По данным аналитических платформ, снижение цен на лекарства, попавшие в ТОП-100, действительно удешевило в среднем на 25%. В то же время, это лишь вернуло цены на лекарства до уровня, который был по состоянию на лето-осень 2024 года.

Относительно лекарственных средств, не вошедших в перечень Минздрава, есть противоположная тенденция. Согласно аналитике рынка, в марте цена таких препаратов выросла на 5-10% по сравнению с февралем. То есть, несмотря на государственное регулирование, многие лекарства продолжают дорожать.

Снижение цен на препараты не нанесло большого ущерба производителям, потому что за два года (2023-2024) они создали "запас прочности" благодаря системному повышению цен. За этот период цены на лекарства в среднем выросли на 30%, что фактически компенсировало потери от скидки, введенной государством.

Вместе с требованием снизить цену некоторых, но не всех лекарств на 30%, производители получили значительное преимущество. Правительство разрешило им не заключать маркетинговые сделки с аптеками, то есть не предоставлять скидки ритейлу на свои препараты. Это уволило производителям около 500 млн грн, которые ранее включались в цену лекарств для их продвижения.

Ожидалось, что это позволит снизить цены не только на список Минздрава, но и на другие отечественные препараты. Впрочем, анализ свидетельствует об обратном: не попавшие в список лекарства не только не подешевели, но и демонстрируют дальнейший рост стоимости.

Например, в перечень Минздрава вошел препарат "Лоратадин" производства фармкомпании "Дарница" – его стоимость была зафиксирована на уровне 41,50 грн. Однако другие производители этого препарата, продукция которых не включена в список, продолжают повышать цены. В марте средний рост стоимости "Лоратадина" от альтернативных производителей составил 5-10%.

Другой пример – популярный обезболивающий препарат "Анальгин", не вошедший в ТОП-100, цены на него также поднялись. Как и в прошлом случае, подорожание вышло в марте, и в среднем его стоимость возросла на 5-10%.

Раньше аптеки могли предоставлять скидки на лекарства благодаря маркетинговым сделкам с производителями. Это, в свою очередь, позволяло снижать цены и поддерживать разные социальные проекты. После запрета маркетинговых сделок аптеки потеряли соответствующую возможность и были вынуждены поднять наценку для компенсации потерь. Если раньше наценка была 10–15%, теперь она составляет до 30%. Возникает проблема, в которой производители не хотят терять доходы, аптеки должны поднимать цены, а в конце концов страдают пациенты, вынужденные платить за лекарства дороже.