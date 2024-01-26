В Украине судья признал доставку газа незаконной: почему и какие тарифы назначили

Украинцам с 1 января перечислили оплату за доставку газа. Она зависит от двух факторов: сколько кубометров вы использовали в прошлом году (с октября по октябрь), а также в каком населенном пункте вы проживаете. Пока украинцы удивляются новым суммам в платежках, в судах пытаются выяснить, законна ли эта платежка. В Луцке судья решил, что тариф недействителен, потому что постановление комиссии не прошло регистрацию. О том, нужно ли платить за доставку газа и почему отличается цена, читайте в материале OBOZ.UA.

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Доставку газа не признавали незаконной, но разрешили ее не платить

В прошлом году Волыньоблгаз подал очередное заявление против должника, который месяцами не платил за доставку газа и накопил долг в размере более 10 тыс. грн. Тысячи таких заявлений против должников подают по всей стране, и практически по всем делам суд обязывает заплатить задолженность. Но не в этот раз.

В прошлом месяце Луцкий горрайонный суд решил, что "Волыньоблгаз" не имеет права принудительно взыскать долг. Судья Виталий Ковтуненко решил, что поскольку Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не зарегистрировала свое постановление о тарифах на доставку газа в Минюсте, то это постановление , а вместе с ним и тарифы недействительны.

В решении Ковтуненко говорится и о том, что на самом деле в законе о НКРЭКУ не указано, что постановления должны регистрироваться. Однако регистрация нормативных актов предусмотрена в ст. 117 Конституции Украины, а она не состоялась. Поэтому суд считает, что действительно тарифы не действуют, а долг платить не надо . Дело было направлено на апелляционное рассмотрение. В профильной комиссии считают, что луцкий суд не вправе признавать нормы закона неконституционными.

"При этом судом достоверно установлено, что Постановления НКРЭКУ № 2766 от 30.12.2020 г. и № 2742 от 22.12.2021 года не прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины... А потому при таких обстоятельствах тариф указанный в них не может быть расцененным как обязательным для потребителя, если он с ним не согласился", – говорится в решении суда.

Однако это не означает, что если вы не будете платить за доставку газа, то в судах с вас не удастся принудительно взыскать деньги. Судебная практика показывает, что мнение судьи Ковтуненко разделяют далеко не все его коллеги. Например, из последних решений:

Пирятинский районный суд Полтавской области (дело № 544/2743/23) обязал должника заплатить 8,2 тыс. грн долга за доставку газа, 245,5 грн процентов и еще 728,9 грн инфляционных потерь.

Котелевский районный суд (дело №535/1414/23) обязал должника заплатить за доставку газа около 4,5 тыс. грн. В обоих случаях судьи согласились: украинцы должны платить за доставку газа, а тариф – законный.

Более того, в Украину снова вернули возможность налагать штрафы и включать в иск инфляционные расходы. Кроме того, именно должник должен платить судебный сбор. В результате размер долга после суда может увеличиться на несколько тысяч гривен.

За что вообще нужно платить и почему мне насчитывают так много?

В Украине в результате запуска рынка газа разделили стоимость содержания газовой инфраструктуры, используемой для доставки газа, и сам газ. Это сделали для того, чтобы разные компании занимались продажей и доставкой газа. Таким образом, за "трубу" отвечает компания, которая может быть не связана с поставкой голубого топлива. Это позволяет полноценно работать на рынке: выбирать, у кого и по какой цене покупать голубое топливо.

После начала полномасштабной войны "Нафтогазу" передали 98% всех потребителей газа. Фактически сейчас это единственный поставщик. Есть и другие, но у них осталось небольшое количество лояльных потребителей. Национальная компания окончательно превратилась в монополиста.

Однако, вероятно, после войны рынок стабилизируется. Если у компаний будут действенные способы получения задолженности, то желающие продавать голубое топливо будут найдены.

Плата за доставку газа – средства, которые должны расходоваться на содержание газовой инфраструктуры, обеспечение ремонтных работ и т.д. Тариф на доставку не поменялся в этом году. Тариф зависит от региона. В небольших местах плата может достигать более 2 грн за кубометр, в то же время в больших населенных пунктах за куб могут платить около 40 копеек.