Новым морским коридором экспортировано почти 15 млн тонн грузов, – Кубраков

За 5 месяцев Украина экспортировала уже почти 15 млн. тонн грузов через новый украинский морской коридор.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Из них 10 млн тонн – это продукция украинских аграриев.

За время работы коридора в украинские порты под загрузку зашли 469 новых судов. В настоящее время 39 судов загружаются в порты Одесса, Черноморск и Южный. Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

Ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Пока ситуация со страхованием остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.

В госбюджете на 2024 год размер страхового фонда для морского экспорта был урезан в 10 раз по сравнению с прошлым годом – до 2 млрд грн (за счет резервного фонда госбюджета). Механизм распределения этих средств и страхового покрытия пока не заработал.