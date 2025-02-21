Новые ограничения на фармрынке Украины могут спровоцировать дефицит важных лекарств, – Быков

Новые правила административного регулирования фармрынка могут привести к значительному ухудшению качества лечения в Украине.

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Об этом заявил исполнительный директор фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков, отметив, что пациенты могут быть вынуждены переходить на более дешевые, но менее эффективные аналоги препаратов.

"В контексте лекарственных средств аналог – не всегда означает такой же. Иногда даже то же вещество, в тех же дозировках и форме, но от другого производителя может работать хуже, чем оригинальный препарат. Отдельно следует отметить содержание примесей и вспомогательных веществ. Более дешевые препараты могут означать более высокий риск непереносимости или аллергических реакций. Я знаю несколько случаев, когда врачи массово отказывались использовать дешевые препараты, которые поступали в рамках государственных закупок, именно поэтому. Если в Украине место оригинальных препаратов займут дешевые дженерики, мы можем ожидать снижения качества жизни во время и после лечения", – сказал Быков в интервью.

Он также предостерег, что новые правила регулирования фармацевтического рынка могут спровоцировать исчезновение с рынка жизненно важных лекарств, особенно импортных, поскольку производители могут потерять интерес к украинскому рынку из-за невыгодных условий. По его словам, производители получили сигнал не о комфортных условиях выхода на рынок, а предостережения, в итоге ни новые лекарства, ни новые протоколы в ближайшее время не появятся.

"Точно можно сказать только одно – наш рынок станет менее интересным для большинства уважаемых фармацевтических компаний", – подчеркнул Быков.

По его мнению, вместо того чтобы лекарственные средства стали доступнее и дешевле, может быть обратный эффект – исчезновение стоимостных препаратов с официального украинского рынка и их удорожание на черном рынке.

Чтобы предотвратить негативные последствия, он предлагает вместо административных ограничений упростить выход на рынок для новых лекарств, признать регистрацию в ЕС достаточной для ввоза препаратов в Украину, а также ввести систему Track&Trace для борьбы с подделками. Такой подход, по мнению Быкова, увеличит предложение, стимулирующее рост конкуренции, а следовательно, снижение цен.