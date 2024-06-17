Норвегия выделит Украине $100 млн на восстановление энергетики

Норвегия выделит дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон (около 103 миллиона долларов), чтобы помочь в восстановлении поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. За эти средства, в частности, планируется оборудовать семь больниц Харьковщины солнечными панелями для обеспечения стабильного электроснабжения.

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Об этом говорится в пресс-релизе правительства Норвегии. Отмечается, что 120 миллионов норвежских крон (более 11,2 миллиона долларов) направят через программу развития ООН на ремонт энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает Харьковскую область, сильно пострадавшую от российских атак этой весной.

"Мы ведем тесный диалог с Украиной о том, как она может использовать эти средства наиболее эффективно. Сами украинцы лучше понимают, что нужно. Но важно быстро начать ремонт инфраструктуры, до наступления зимы", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере .

По его словам, Норвегия надеется, что это новое финансирование "позволит смягчить часть убытков и обеспечить электроэнергию в Украине".

Напомним, что страны G7 договорились о выделении 50 миллиардов долларов от доходов из замороженных российских активов для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Эти средства будут доступны ближе к 2025 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Джорджа Мэлони назвали историческим и правильным это решение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки", по итогам которого они обратились в Россию. Страну-агрессора призвали положить конец ее "незаконной агрессивной войне" против Украины. Также РФ должна компенсировать Украине нанесенный ею ущерб – сейчас речь идет о 486 миллиардах долларов.

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