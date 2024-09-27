НКРЭКУ устранит ограничения для импорта электроэнергии из ЕС в Украину
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) готовит решение, которое устранит препятствия для импорта электрической энергии из ЕС с целью покрытия возможного дефицита мощности зимой во время российских террористических атак на энергосистему.
Об этом говорится в сообщении комиссии. Речь идет о пересмотре предельных цен, которые установлены на оптовом рынке электрической энергии.
Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей. Оно никоим образом не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, отметили в комиссии.
25 сентября 2024 года комиссия на своем официальном сайте опубликовала проект постановления. Проект планируется принять 1 октября. После этого начнется публичное обсуждение, во время которого будут учтены позиции всех участников рынка электрической энергии.