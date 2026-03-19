НКРЭКУ предупредили о рисках возвращения старых прайс-кепов с 31 марта

Возвращение к более жестким прайс-кэпам с 31 марта может снова ограничить импорт электроэнергии и ухудшить ситуацию на рынке. С такой позицией выступил Первый энергетический совет. Организация обратилась к НКРЭКУ с предложением пересмотреть действующие регуляторные условия.

Организация призывает внести изменения в постановление №70 от 16 января 2026 года и отменить норму о возвращении к предыдущим, более жестким ценовым ограничениям на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем сегментах рынка.

В обращении подчеркивается, что повышение прайс-кэпов с 17 января уже дало ощутимый эффект для рынка.

"Более гибкие прайс-кэпы способствовали росту импорта электроэнергии в Украину и помогли стабилизировать ситуацию в энергосистеме", – отмечают в ОО.

По мнению организации, в нынешних условиях дефицита мощности возвращение к старым ограничениям может снова создать экономические барьеры для импорта, особенно в пиковые часы. Это, в свою очередь, ослабит возможности балансировки системы.

Также в Первом энергетическом совете обращают внимание на широкий эффект прайс-кэпов для рынка. Жесткие ценовые ограничения могут ухудшить условия работы генерации и сдерживать инвестиции в сектор, тогда как более гибкая модель создает предпосылки для развития рынка.

Таким образом, организация предлагает сохранить текущий уровень прайс-кэпов как инструмент, который уже доказал свою эффективность для привлечения импорта и стабилизации энергосистемы в условиях продолжающегося дефицита.

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова, заявил, что пересмотр прайс-кэпов на рынке электроэнергии позволил быстро активизировать импорт и частично стабилизировать энергосистему в условиях дефицита мощности.