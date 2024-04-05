НКРЭКУ предотвратит ухудшение финансового состояния 'зеленой' энергетики – УВА

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна рассмотреть предложение ассоциаций возобновляемой энергетики относительно взаимных расчетов между ГП "Гарантированный покупатель" и производителями "зеленой" электроэнергии, цель которой уменьшить существующий финансовый кризис в отрасли.

Об этом говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации, где указывается, что 3 апреля на своем заседании комиссия рассматривала внесение изменений в постановление №332 от 25 февраля 2022 г. по обеспечению стабильного функционирования рынка электроэнергии.

"Целью внесения соответствующих изменений в постановление было задекларировано урегулирование вопроса взаимных расчетов между Госпредприятием "Гарантированный покупатель" и производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу, достаточно долгожданному вопросу для рынка", – рассказывают в УВЭА.

В то же время инвесторы подчеркивают, что согласно опубликованному проекту предлагаемого к принятию решения, ГП "Гарантированный покупатель" может получить право не оплачивать производителям из ВИЭ закупленную "зеленую" электроэнергию по "зеленому" тарифу в сумме не оплаченных небалансов, что уже можно воспринимать как очередное намерение государства возбудить взятые перед инвесторами во ВИЭ обязательства.

"Кроме того, это решение будет противоречить также принятым ранее нормативно-правовым актам", – добавили инвесторы.

Ассоциация отмечает, что в конце января 2024 года завершился долговременный и долгожданный нормотворческий процесс, направленный на урегулирование небалансов, возникших начиная с 8 сентября 2022 года. Кроме новой формулы, ключевыми были изменения по урегулированию отношений за предыдущие периоды и возможность зачисления однородных требований.

Согласно сообщению, эти изменения были восприняты производителями из ВИЭ очень положительно, ведь рынок получил надежду, что уже к 1 апреля, все небалансы за период с 8 сентября 2022 по 26 января 2024 будут сочтены, а "Укрэнерго" и Гарпок подпишут акты приемки-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ.

"Но по состоянию на 3 апреля отсутствуют как акты по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников энергии, так и акты за небалансы за текущий период январь-февраль 2024 года", – отмечали в УВЭА.

"Внесение предложенных изменений в постановление №332 чревато еще большей дестабилизацией финансового состояния на рынке ВИЭ", – добавляют инвесторы.

Во избежание хаотичности процессов на рынке и нестабильности его регулирования УВЭА предложило внести и рассмотреть альтернативные изменения в постановление. предоставили основательные объяснения и предложения по решению вопроса.

"К сожалению, членами НКРЭКУ была проигнорирована данная позиция рынка. Компании – члены УВЭА и другие участники рынка по ВИЭ абсолютно не поддерживают внесение изменений в постановление №332 в актуальном виде и призывают НКРЭКУ, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" к живому и открытому диалогу с рынком", – сообщают в ассоциации.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям "зеленой" энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%. Как отмечают эксперты, "Укрэнерго" и Гарпок долго уклоняются от признания задолженности перед предприятиями "зеленой" генерации. Отмечается, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.