НКРЭКУ не допустила ускорения инфляции и потерь бюджета, – эксперт

Инициатива по объединению тарифов на распределение электроэнергии для потребителей 1 и 2 классов выглядела довольно странно и можно только приветствовать решение НКРЭКУ снять вопрос с рассмотрения.

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Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, комментируя решение НКРЭКУ. По его мнению, инициатива объединить классы промышленных потребителей оказалась необоснованной и не до конца просчитана.

"Решение могло привести к совершенно неоправданному увеличению выплат для крупных индустриальных потребителей с соответствующей цепочкой роста цен, ускорением инфляции и потерей бюджетом налогов. Кроме того, эта инициатива противоречит технической природе подключения к сетям. НКРЭКУ выявило профессионализм и после консультаций сняло этот вопрос с рассмотрения", - отметил эксперт.

Ранее Комитет Верховной Рады обратился в НКРЭКУ и Минэнерго с требованием обосновать инициированное ими объединение тарифов для промышленности 1 и 2 классов.

Федерация работодателей Украины, Укрметаллургпром и другие бизнес-ассоциации выступили против объединения тарифов на распределение электроэнергии 1 и 2 класса, поскольку это чревато остановкой предприятий в оборонной, цементной, деревообрабатывающей и других отраслях промышленности.