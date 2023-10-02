НКРЭКУ может увеличить долги 'Укрэнерго' в 2024 году – инвесторы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вносит изменения в порядок утверждения тарифа на передачу для компании "Укрэнерго", которые могут быть использованы для того, чтобы устанавливать дефицитный тариф компании.

Как говорится в заявлении Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), это приведет к проблеме новых долгов компании.

Согласно сообщению, 6 сентября НКРЭКУ предоставила на ознакомление предложенные изменения, где речь идет о том, что размер расходов на выполнение спецобязанностей для оплаты электроэнергии из возобновляемых источников должен определяться с учетом финансовой поддержки из государственного бюджета.

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"То есть речь о "в случае предоставления" уже не идет. Именно поэтому, ассоциации рынка ВИЭ в своих комментариях к проекту изменений отмечали необходимость учитывать лишь "фактически полученную государственную финансовую помощь", – говорится в заявлении.

Инвесторы подчеркивают, что на открытом обсуждении проекта изменений, которое произошло в НКРЭКУ 26 сентября, Регулятор не учел вышеуказанные предложения Ассоциаций рынка ВДЭ в своим комментариям к проекту изменений отмечали необходимость учитывать только "фактически полученную государственную финансовую помощь", – говорится в заявлении.

"То есть, не имея подтверждения того, что в государственном бюджете на 2024 год заложены расходы на финансовую помощь "зеленой" генерации, Регулятор уже их учитывает как предоставленные и планирует уменьшить тариф на услуги по передаче электрической энергии", – заявляют в УВЕА .

По их мнению, таким образом возвращается история 2020 года, когда при установлении тарифа на 2021 год учитывалась 20% финансовая помощь из государственного бюджета, которая в соответствии с действующим тогда законодательством должна быть, и действительно не закладывалась в бюджет.

"Как результат – дефицитный тариф на передачу электрической энергии и накопление долгов до уровня финансового кризиса на рынке возобновляемой энергетики", – добавили в ассоциации.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планирует осенью получить кредит от ЕБРР на 150 млн евро и часть из этих средств направит на погашение долгов, в частности перед ГП "Гарантированный покупатель", которому должна почти 30 млрд грн. Ранее "Укрэнерго" призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии, чтобы не накапливать новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.