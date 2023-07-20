НКРЭКУ должен помочь 'Укрэнерго' преодолеть проблему многомиллиардных долгов, – Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должна решить проблему многомиллиардного дефицита средств для компании "Укрэнерго", сформировавшегося в течение 2020-2023 годов, установив тариф на передачу, который позволит погашать накопленные долги.

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Об этом заявил нардеп, заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Алексей Кучеренко.

"Дефицит средств у такой компании, как "Укрэнерго" за 2020-2023 годы насчитывается десятками миллиардов гривен и эти цифры пугают. У меня создается впечатление, что компанию сознательно и целенаправленно загоняют в долги и, похоже, не собираются эту проблему решать", - сказал нардеп.

Он рассказал, что в последние годы НКРЭКУ утверждает тариф "Укрэнерго", который не соответствует реальному положению дел в энергетике и не может обеспечить выполнение государственной компанией своих ключевых функций. Также он отметил, что с началом российского вторжения наложились дополнительные проблемы в виде моратория на начисление и взыскание штрафных санкций с субъектов хозяйствования, которые должны платить тариф на передачу.

"Поэтому по очевидным причинам почти четверть недоплат по тарифу компании происходит в 2022-2023 годах", – добавил Кучеренко.

Что касается заложенных Комиссией показателей в тариф на передачу "Укрэнерго" на 2023 год, то депутат подчеркнул, что там почти в каждом пункте есть просчеты.

"Предложение "Укрэнерго" пересмотреть размер тарифа на передачу с 1 июля было проигнорировано. Все это выливается в круговые долги на рынке, а впоследствии приведет к фактическому дефолту участников энергорынка, если в ближайшие месяцы снова увидим саботаж и отсутствие действий по установлению достаточного тарифа на передачу на IV квартал этого года", - заявил депутат.

Напомним, недавно опубликованные результаты проверки НКРЭКУ обнаружили, что компании "Укрэнерго" нужно компенсировать 740 млн грн дефицита средств, и они должны быть учтены в тарифе на передачу на 2024 год. Однако эксперты считают, что этот показатель значительно занижен.