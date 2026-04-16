Низкие предельные цены сократили импорт из ЕС и провоцируют дефицит электроэнергии, – Рогозин

Возвращение к жестким прайс-кепам на рынке электроэнергии уже приводит к сокращению импорта и появлению дефицита в системе.

Об этом заявил президент ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин.

По его словам, эффект от снижения предельных цен проявился практически сразу после их возвращения на прежний уровень.

"1 апреля, из-за возвращения к жесткому ограничению цен на РСВ Украины, объемы импорта снизились более чем вдвое от предыдущих суток, что впервые за долгое время обусловило дефицитность РСВ в течение 6 утренних часов", – отметил он.

Рогозин подчеркнул, что в отдельные часы цены на украинском рынке искусственно оказались ниже европейских, что автоматически сделало импорт экономически невыгодным.

"Снижению цен на электроэнергию можно было бы порадоваться, однако ограничение цен, как любое нерыночное искажение, имеет также негативные последствия – искаженные стимулы для действующих участников рынка и потенциальных инвесторов", – подчеркнул он.

По его словам, такая политика не только ограничивает импорт в дефицитные часы, но и снижает доходы генерации, что затрудняет подготовку к следующему отопительному сезону.

Рогозин также предостерег, что сохранение жестких прайс-кэпов в летний период, когда спрос будет расти, может усилить дефицит электроэнергии и привести к увеличению ограничений для потребителей.

Ранее бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный отметил, что украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности через прайс-кэпы.