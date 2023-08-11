Ни одна страховая компания скоро не захочет иметь дело с танкерами с российской нефтью, - Дикий

Атаками на российские корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто.

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Об этом рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Как очень верно заметило наше Министерство обороны, в эту игру можно играть вдвоем. И игра вдвоем пошла, после наших ударов по их корабликам. Это действительно удачный выбор объектов: первый удар - именно по военному кораблю, чтобы они трезво оценили свою способность защитить даже свой боевой флот. Второй удар - по нефтяной базе в Новороссийске. И почти синхронно на следующее утро воздушным дроном по такой же нефтяной базе в Феодосии", - рассказал эксперт.

По его словам, после этих атак россияне поняли, что у них нет ни одной "тихой гавани". К тому же, Украина для атаки выбрала корабли, зафрахтованные вооруженными силами российской федерации, поэтому любой суд, даже предвзятый, признает, что это законная военная цель.

"В то же время, "Зиг" - это именно нефтяной танкер! Так вот, теперь ни одна страховая компания не застрахует танкеры с российской нефтью. Или же застрахуют по таким тарифам, именно высокорискованным, что весь дисконт пропадает. Эта нефть станет золотой! И последствия этого одного" удара по одному танкеру "Зиг" действительно могут быть очень весомыми именно в общем даже масштабе этой войны. Пройдет сейчас еще 2-3 недели, и это можно будет увидеть", - заверил Дикий.

Он подчеркнул, что Украина борется за полное открытие своих портов, и делает это как раз тем единственным методом, который действительно эффективен.

"Мы поставили россию перед выбором "баш на баш": или Черное море в принципе условно демилитаризуется, и по крайней мере гарантируется, что все гражданские суда с любыми коммерческими грузами спокойненько уходят. Или, если уже никто в Черном море товары не возит, это действительно никто, а не только мы. Я думаю, что это может сработать. И на самом деле мы это увидим довольно скоро - ведь в рамках августа ожидается визит путина к Эрдогану", - резюмировал Дикий.

Как известно, спецслужбы Украины подбили корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии.

После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства. По убеждению экспертов, таким образом Украина послала сигнал, прежде всего, иностранным компаниям, которые должны быть готовы к повышенным рискам сотрудничества с РФ на море.