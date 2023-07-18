Несмотря на принятие закона 8401 плановые проверки предпринимателей до конца войны будут запрещены – "Евросолидарность"
Принятие законопроекта 8401 о восстановлении довоенного уровня налогов наносит серьезный удар по предпринимательству и противоречит формальной логике, потому что война не окончена.
Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".
"Десяти тысяч предпринимателей пострадали, потеряли средства производства, их земли осквернены войной и заминированы, их оборудование уничтожено взрывами ракет и снарядов. Сам бизнес, как и миллионы людей, стал ВПЛ, начиная с нуля работу на новом месте", – констатируют депутаты "ЕС".
Как отмечают нардепы, те, кто находится на контролируемой территории, также понесли ужасные потери из-за войны: падение спроса на товары и услуги внутри страны, препятствия для экспорта зерновых, уменьшение количества квалифицированных работников из-за мобилизации и вынужденной эмиграции. Поэтому, как отмечают в партии, чудом является то, что в таких условиях некоторые еще продолжили работу, но возврат налогов до довоенного уровня может стать серьезной проблемой для экономики.
Во фракции "Европейской солидарности" рассказали, что в закон 8401 удалось внести несколько поправок, отменивших часть дискриминационных норм.
В частности:
- был продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок до конца действия военного положения.
- до завершения военного положения установлен мораторий на проверку правильности начисления ЕСВ.
- предприниматели освобождаются от штрафов за нарушение применения РРО с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.
В "ЕС" также сообщили, что уже работают над изменениями в закон 8401.