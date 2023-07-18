Несмотря на принятие закона 8401 плановые проверки предпринимателей до конца войны будут запрещены – 'Евросолидарность'

Принятие законопроекта 8401 о восстановлении довоенного уровня налогов наносит серьезный удар по предпринимательству и противоречит формальной логике, потому что война не окончена.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении фракции "Европейская солидарность".

"Десяти тысяч предпринимателей пострадали, потеряли средства производства, их земли осквернены войной и заминированы, их оборудование уничтожено взрывами ракет и снарядов. Сам бизнес, как и миллионы людей, стал ВПЛ, начиная с нуля работу на новом месте", – констатируют депутаты "ЕС".

Как отмечают нардепы, те, кто находится на контролируемой территории, также понесли ужасные потери из-за войны: падение спроса на товары и услуги внутри страны, препятствия для экспорта зерновых, уменьшение количества квалифицированных работников из-за мобилизации и вынужденной эмиграции. Поэтому, как отмечают в партии, чудом является то, что в таких условиях некоторые еще продолжили работу, но возврат налогов до довоенного уровня может стать серьезной проблемой для экономики.

Во фракции "Европейской солидарности" рассказали, что в закон 8401 удалось внести несколько поправок, отменивших часть дискриминационных норм.

В частности:

был продлен мораторий на проведение плановых налоговых проверок до конца действия военного положения.

до завершения военного положения установлен мораторий на проверку правильности начисления ЕСВ.

предприниматели освобождаются от штрафов за нарушение применения РРО с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года.

В "ЕС" также сообщили, что уже работают над изменениями в закон 8401.