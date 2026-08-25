Непредсказуемое изменение прайс-кепов отпугивает инвесторов и тормозит развитие нового поколения, – Кудрицкий

Непредсказуемое изменение прайс-кепов – предельных цен на оптовом рынке электроэнергии для бизнеса – создает серьезную неопределенность для инвесторов. Когда регулятор то повышает ценовой "потолок", позволяя импорту поступать из Европы, то снижает его, бизнес не может планировать инвестиции в новые электростанции. Об этом заявил Владимир Кудрицкий, экс-руководитель "Укрэнерго".

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"То он позволяет продавать электроэнергию там по более высоким ценам, чтобы импорт поступал из Европы, то запрещает. И предсказать, что завтра кто-то встанет не с той ноги и предельную цену, например, снизят, не знаю, там с 10 грн до 5, или с 15 грн за киловатт-час до 8 – это невозможно предсказать", – сказал Кудрицкий.

По его словам, проблема прайс-кепов выходит далеко за пределы текущих цен на электроэнергию. Непредсказуемые правила напрямую влияют на готовность частного бизнеса вкладывать деньги в новую генерацию, без которой невозможно быстро восстановить устойчивость энергосистемы.

"И в такой ситуации, конечно, это создает огромную неопределенность для привлечения тех самых инвестиций, которые являются ключом к восстановлению устойчивости нашей энергосистемы и нашей энергонезависимости", – подчеркнул он.

Кудрицкий добавил, что построить сотни и тысячи небольших электростанций только силами государственных компаний невозможно, поэтому для развития новой генерации необходимо привлекать частный сектор и сделать правила на энергорынке предсказуемыми.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что Украина имеет возможность импортировать до 2,5 ГВт электроэнергии, однако действующий подход к установлению прайс-кепов не позволяет в полной мере использовать этот ресурс в периоды дефицита. По его словам, предельные цены на рынке следует формировать по европейским принципам, а не устанавливать вручную.