Неправомерное участие экс-детектива НАБУ в роли прокурора подрывает доверие к объективности процесса по делу 'Роттердам+' – юристка

В деле "Роттердам+" к группе прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры присоединился бывший детектив НАБУ Николай Самойленко, что является прямым нарушением норм уголовного процесса.

Видео дня

Как отмечается в статье юриста Валентины Карповец, Самойленко, который ранее был одним из ключевых детективов в этом производстве, появился в суде 10 апреля уже в роли государственного обвинителя на стадии исследования доказательств. Защита сразу заявила отвод прокурору, ссылаясь на то, что он непосредственно участвовал в сборе доказательств и формировании обвинительной позиции.

Сторона защиты отметила, что в такой ситуации одно и то же лицо фактически сочетает несколько процессуально несовместимых ролей – детектива, прокурора и потенциального свидетеля. "Как лицо, которое годами собирало доказательства и формировало обвинительную версию, может беспристрастно оценивать их уже как прокурор?" – отметили представители защиты.

Кроме того, они указали, что часть доказательств, которые сейчас исследуются судом, была получена при участии Самойленко, а сам он может быть допрошен относительно обстоятельств досудебного расследования, в частности законности отдельных процессуальных действий и формирования доказательной базы.

В целом защита поставила под сомнение законность его включения в группу прокуроров.

Несмотря на приведенные аргументы, суд отказал в удовлетворении заявления об отводе, не объявив мотивы решения сразу. В дальнейшем, 13 апреля, защита заявила еще четыре отвода по дополнительным основаниям, в частности из-за возможного допроса Самойленко в качестве свидетеля, однако суд снова отказал.

В материале подчеркивается, что такая ситуация может свидетельствовать о потенциальном конфликте интересов и ставит под сомнение беспристрастность стороны обвинения, подрывая доверие к судебному процессу.