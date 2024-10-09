Необходимо отменить прайс-кепы на рынке электроэнергии или повысить их до европейских – ЭКУ

Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступает за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Это является необходимым шагом на пути к market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – Ред.)

Видео дня

Об этом заявил начальник отдела регуляторного обеспечения департамента правового обеспечения "Энергетической компании Украины" (ЭКУ) Егор Гречушкин.

"Мы выступаем за принятие европейских норм, поскольку это ключевое требование на пути к механизму маркет каплинга, который нужен, и есть в планах государства", – подчеркнул Гречушкин.

По его словам, если полное упразднение прайс-кепов на всех сегментах рынка невозможно, то нужно установить ценовые ограничения на уровне европейского рынка. Гречушкин подчеркнул, что фактические цены на рынке уже превышают установленные прайс-кепы, согласно аналитическим материалам, предоставленным оператором рынка. А ценовые ограничения в Европе практически никогда не достигают предельных значений.

"Мы за отмену вообще, но если это будет невозможно, тогда как альтернативный вариант – установка на уровне европейского рынка", – подчеркнул представитель ЭКУ.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что market coupling необходим для стимулирования инвестиций в энергетику. А народная депутат и член парламентского комитета по энергетике Инна Совсун заверила, что введение market coupling не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.