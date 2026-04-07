Недопустимо продавать национальные интересы за дорогостоящие кредиты, – Тимошенко

Украина теряет свою субъектность, свой суверенитет, свое право влиять на внутреннюю жизнь. Законопроект №12221 еще больше углубляет эти процессы и лишает украинцев права защищать свои национальные интересы в системе установления стандартов работ и услуг.

Видео дня

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время обсуждения указанного документа.

По ее словам, формирование Совета аккредитации из числа иностранцев может негативно повлиять на внутренний рынок и ослабить национальный контроль качества. Юлия Тимошенко убеждена, что такой подход не соответствует практикам других европейских стран и может передать значительную часть влияния на рынок внешним участникам.

"Наша интеграция в Европейский Союз – это единственный правильный путь для Украины. И для нас чрезвычайно важно, чтобы Украина как можно скорее стала членом ЕС. Страны, которые вступали в Европейский Союз, примерно 20% своего суверенитета передавали на общие европейские структуры, а 80% – оставалось у каждой страны. И наша команда никогда не позволит, чтобы по отношению к Украине эти разумные, сбалансированные пропорции передачи части суверенитета структурам Европейского Союза были нарушены, и Украина полностью потеряла свою субъектность", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она напомнила, что государственные органы власти, такие как Конституционный суд, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, таможня и другие, а также государственные монополии, как "Энергоатом", "Нафтогаз", "Укрзализныця" уже переданы под контроль иностранным наблюдательным советам, которые работают неизвестно в чьих интересах и не подотчетны украинскому народу.

"А теперь это Совет аккредитации, который фактически будет влиять на то, какие товары и услуги продаются в Украине, будет теперь формироваться снова привлечением иностранных советников. Скажите, пожалуйста, почему вы это отдаете? Это не соответствует европейским стандартам, которые применяют другие страны", – добавила Юлия Тимошенко.

Она обеспокоена тем, что решение о допуске товаров и услуг на рынок фактически будут зависеть от иностранных структур, а национальные органы сертификации потеряют приоритет, в том числе в судебных спорах. К тому же, как обратила внимание лидер "Батькивщины", если контроль сертификации выйдет из-под национального влияния, Украина рискует потерять инструменты защиты собственного рынка и позиции на международных рынках.

"Не голосуйте за этот закон! Надо сохранить суверенное право Украины сертифицировать свои товары и услуги так, как это нужно украинской нации – как собственные, так и импортные", – призвала Юлия Тимошенко, однако указанный законопроект №12221 приняли во втором чтении и и целом голосами 278 нардепов.