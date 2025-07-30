Не только прайс-кэпы: "Интерпайп" призвал полностью либерализовать рынок электроэнергии в Украине

Украинская промышленная компания "Интерпайп" призвала Министерство энергетики и НКРЭКУ полностью либерализовать рынок электроэнергии в Украине, введя все инструменты свободного рынка: долгосрочные контракты, прозрачную информацию о состоянии системы, прогнозируемые условия импорта. Поскольку только повышение прайс-кепов приводит не к снижению рисков, а к перекладыванию их на промышленность, которая уже держит нагрузку войны.

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Об этом сообщил Василий Гончарук, директор ООО "Днепросталь-Энерго", энергопоставщика в структуре компании ИНТЕРПАЙП во время "круглого" стола "Рынок электроэнергии Украины: вызовы для промышленности и ГМК", организованном GMK Center.

"Если мы действительно движемся в сторону европейской либерализации рынка, нужно запускать все ее механизмы: долгосрочные контракты, прозрачную информацию о состоянии системы, прогнозируемые условия импорта. Если же работает только повышение прайс-кэпов, это не снижение рисков, а перекладывание их на промышленность, которая уже держит нагрузку войны", - сказал он.

По его словам, для "Интерпайпа" доступная и конкурентная электроэнергия - критически важный фактор себестоимости и конкурентоспособности на мировых рынках. "По нашим моделированиям, после внедрения новых прайс-кепов стоимость электроэнергии для наших промышленных активов вырастет более чем на 26%. Это прямой удар по производству с высокой добавленной стоимостью, экспорту и, наконец, поступлениям в бюджеты", - подчеркнул Василий Гончарук.

Он напомнил, что при обсуждении поднятия предельных цен в июле, было озвучено два основных аргумента в пользу этого решения: интеграция в европейский рынок и привлечение дополнительного импорта. "Однако интеграция в рынок ЕС - это не только отмена ценовых ограничений. В Европе работают и долгосрочные контракты - квартальные, полугодовые, годовые - которые позволяют планировать расходы и сглаживать рыночные колебания. В Украине таких инструментов пока нет, и мы вынуждены работать исключительно на основе спотовых цен", - подчеркнул директор ООО "Днепросталь-Энерго".

Второй момент, по его словам, это отсутствие открытой информации о балансе энергосистемы. "В европейских странах участники рынка имеют доступ к прогнозам генерации, дефицитов, профицитов. У нас эти данные недоступны, что делает невозможным понимание ценовой логики. Поставщики и трейдеры фактически работают в темноте, не зная, когда система в дефиците, а когда - в профиците", - сказал Василий Гончарук.

"Относительно импорта. Без долгосрочного доступа к межгосударственному пересечению импорт остается краткосрочным, непредсказуемым и, соответственно, дорогим. Мы не можем заключить контракт с европейским поставщиком хотя бы на квартал - из-за отсутствия долгосрочного доступа к сечению. Это ограничивает возможности для реальной, не трейдерской, а конечной поставки э/э от импорта", - констатировал директор.