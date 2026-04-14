"Не решит проблемы игрозависимости": Кабмин предупредили о рисках ограничения азартных игр для военных

Полный запрет правительством участия военнослужащих в азартных играх приведет к быстрой миграции игроков в нелегальный рынок и повысит риски утечки личной информации из единой базы данных военнослужащих.

Об этом говорится в обращении "Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса" (АУОИБ) к премьер-министру Украины Свириденко, которое есть в распоряжении "Интерфакс-Украина".

"Введение полного запрета участия военнослужащих в азартных играх не устраняет спрос (военнослужащих — прим. ред.). При отсутствии легального доступа такая категория лиц перемещается в неконтролируемый сегмент, прежде всего в нелегальные онлайн-ресурсы. Большинство нелегального сегмента азартных игр имеет связи с Российской Федерацией как государством-агрессором", — сказано в письме.

20 марта 2026 года на официальном веб-сайте Министерства цифровой трансформации Украины был обнародован для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка ограничения участия военнослужащих в посещении игорных заведений и участия в азартных играх". Проект предусматривает полное блокирование доступа к азартным играм для более 1 млн военнослужащих через синхронизацию реестров военнослужащих и лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Правительству предлагается ввести механизм, по которому каждый игрок будет проверяться организатором азартных игр на предмет того, является ли он военнослужащим. Для этого организаторы азартных игр (всего "Плей.Сити" выдано 34 лицензии) будут отправлять запрос в реестр военнослужащих. Если лицо находится в реестре, ему будет заблокирован доступ к игре.

"Жесткие ограничения могут создать дополнительные риски для самих военнослужащих. Ограничения не решат проблемы зависимости, а лишь вытеснят игроков в нелегальный сегмент. Риск заключается в том, что значительная часть незаконных казино имеет связи с РФ. Это создает угрозу кибератак и утечки очень чувствительных персональных данных в государство-агрессора. ", — прокомментировал вице-президент АУОГБ Олег Арестархов. По его мнению, именно обработка, проверка и сопоставление данных, которые позволяют установить принадлежность лица к военной службе, является "ключевой уязвимостью предложенного механизма и требует отдельной оценки рисков".

В письме профильной АУОГБ отдельно отмечается, что принятие постановления несет риски для национальной безопасности. Массовый переход украинских военнослужащих к игре на нелегальных платформах будет означать уменьшение налоговых отчислений в государство и увеличение рисков финансирования РФ нелегальными платформами, которые будут получать больше доходов от украинского трафика игроков.

"Переход игроков в нелегальный сегмент означает ...риск того, что эти средства могут направляться на финансирование деятельности, которая вредит национальной безопасности Украины. Одновременно государство теряет налоговые поступления от легального рынка, что является критическим в условиях военного положения. Таким образом, чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект и усилить угрозы, которые государство стремится минимизировать", — подытоживается в обращении.

ВАЖНО! Ограничения, которые готовит Правительство, будут касаться исключительно проверок у лицензированных операторов. В отличие от легального рынка, где действуют механизмы ответственной игры, идентификации и контроля, нелегальные операторы не применяют никаких ограничений.

"Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса", которая представляет исключительно "белых" легальных операторов рынка, обратилась к Правительству с просьбой воздержаться от принятия проекта постановления и направила Министерству цифровой трансформации свои предложения по урегулированию данного вопроса.

"Крупнейшие участники рынка предложили очень эффективное решение — целевую блокировку исключительно зависимых военнослужащих через командиров. Командиры лучше знают свои подчиненных и должны получить право принимать такие решения. Мы считаем, что блокировка более 1 млн военнослужащих абсолютно не оправдано с точки зрения безопасности рисков. Это — стрельба из пушки по воробьям и это не решит проблему", — прокомментировал Олег Арестархов.

В обращении крупнейших операторов рынка отдельно отмечается, что Правительству нужно сначала провести комплексное исследование и инициировать соответствующие социологические исследования для того, чтобы принимать взвешенные правительственные решения.

Последние исследования международной компании KANTAR продемонстрировали: военные играют в азартные игры не больше, чем в среднем украинцы, а проблема игровой зависимости среди военных вообще не является массовой или уникальной для этой социальной группы.