НБУ "выдает" украинцам 5 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 5 грн – однако только 22 сентября. Она посвящена участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции и называется "Тем, кто спас мир. 40 лет Чернобыльской катастрофы" и стоит (на дату последней реализации) – 242 грн.

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Об этом сообщиют в самом НБУ. Там отмечают:

Продается монета в специальном сувенирном паковании .

. В оборот она была запущена 24 апреля.

"Название монеты перекликается с наименованием памятника "Спасшим мир" в Чернобыле. Он создан пожарными в память о коллегах, которые в первые минуты аварии приняли на себя сокрушительный удар огненной стихии", – говорится в описании монеты.

Как выглядят уникальные 5 грн

На аверсе монеты (лицевая сторона) На аверсе монеты размещена надпись "ЧЕРНОБ", где первые две буквы стилизованы под число 40, что символически сочетает временное измерение трагедии с ее названием, а незавершенное изображение буквы Б играет роль композиционного перехода к реверсу. В верхней части композиции размещен:

Малый Государственный Герб Украины.

Надпись "УКРАИНА".

Год чеканки.

Логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Номинал.

Графический знак гривни.

На реверсе (обратная сторона) размещена надпись "БОЛЬ", которая по содержанию перекликается с незавершенным словом на аверсе. В верхней части композиции – надпись "40 ЛЕТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ".

Что известно о монете

Монета отчеканена из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

(сплав меди, никеля и цинка). Гурт – рифленый.

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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