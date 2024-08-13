Названы самые популярные профессии в Украине: кого ищут работодатели

В Украине на портале вакансий Государственного центра занятости размещено 249 тысяч вакансий. Наибольшим спросом пользуются работники сферы услуг, квалифицированные рабочие, специалисты и специалисты.

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Об этом Государственный центр занятости сообщил в ответ на запрос УНН. Распределение вакансий по сферам в последнее время не изменилось. Больше предложений работы на портале есть:

для работников сферы услуг: продавец (20 тыс. вакансий), повар (6 тыс.), бариста (2 тыс.), официант (2 тыс.), охранник (2 тыс.), парикмахер (1 тыс.);

для квалифицированных рабочих: водитель (12 тыс.), слесарь (6 тыс.), швея (2 тыс.), электрик (2 тыс.), механик (2 тыс.), автослесарь (1 тыс.), токарь (1 тыс.) .);

для профессионалов и специалистов: бухгалтер (7 тыс.), инженер (6 тыс.), врач (4 тыс.), медсестра (3 тыс.); фармацевт (3 тыс.), технолог (1 тыс.), воспитатель (1 тыс.), психолог (1 тыс.), учитель (2 тыс.), юрист (1 тыс.), экономист (1 тыс.);

для неквалифицированных рабочих: грузчик (4 тыс.), подсобный рабочий (2 тыс.), уборщик (2 тыс.), дворник (1 тыс.), составитель (1 тыс.).

"Следует отметить, что существенный спрос по отдельным профессиям обусловлен значительной текучестью кадров по таким профессиям, как продавец, официант, бариста, подсобный рабочий, грузчик. Кроме того, всегда больше вакансий подается по профессиям, которые встречаются почти во всех видах экономической деятельности, например водитель, бухгалтер, юрист, экономист", - говорится в ответе.

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