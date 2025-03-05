NAUDI призвало разблокировать изменения в законодательство об оборонных закупках

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру обороны Украины Рустему Умерову с требованием безотлагательного вмешательства в ситуацию, которая сложилась из-за задержки изменений в постановление Кабинета министров Украины №1275 от 1 ноября 2022 года.

Видео дня

Отсутствие обновленной редакции документа уже привело к кризисным последствиям для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, из-за неурегулированности положений постановления:

– Негосударственные и государственные производители вооружений несут значительные финансовые потери из-за штрафных санкций, которые применяются даже в случаях форс-мажорных обстоятельств.

– Монополизация сертификации форс-мажорных обстоятельств Торгово-промышленной палатой Украины усложняет взаимодействие предприятий с государственными заказчиками.

– Отсутствие механизма учета валютных колебаний в долгосрочных контрактах чревато финансовой нестабильностью оборонных компаний.

Проект изменений в постановление, наработанный совместно с производителями и экспертами отрасли, еще с конца 2024 года находится в секретариате Кабинета министров, однако до сих пор не прошел необходимых согласований. В то же время отдельные предложения, выдвинутные министерствами, могут еще больше усложнить работу предприятий ОПК и поставить под угрозу их жизнеспособность.

"Отсутствие оперативного решения со стороны правительства создает риски для своевременного обеспечения Сил обороны Украины необходимым вооружением и военной техникой, что напрямую влияет на обороноспособность страны", – говорится в обращении.

NAUDI призывает премьер-министра Украины срочно возобновить работу по обновлению постановления №1275 и учесть предложения представителей ОПК. Ассоциация отмечает недопустимость промедлений, ведь от этого зависит стабильное функционирование оборонной промышленности и способность Украины обеспечить собственную безопасность.