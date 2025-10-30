NAUDI призвала международных партнеров ввести отдельную программу восстановления предприятий ОПК

В четверг 29 октября в Киеве Национальная Ассоциация Оборонной Промышленности Украины провела встречу с представителями стран-партнеров, призвав их помочь в восстановлении предприятий украинского ОПК, пострадавших в результате российских ударов.

Об этом National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI сообщила в своем Facebook.

К участию во встрече присоединились представители посольств Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии, Италии, Австрии, Болгарии, Японии, Канады, Румынии, Франции, Швеции, Португалии, Албании и Греции, а также представители Министерства обороны Украины и компаний-участников NAUDI, чьи производственные мощности были частично или полностью уничтожены в результате российских ударов.

Открывая встречу, председатель NAUDI Сергей Пашинский отметил увеличение интенсивной российских атак, направленных именно на объекты оборонно-промышленного комплекса: "Враг сознательно стремится парализовать способность Украины производить оружие для собственной обороны", – отметил Пашинский.

Он также подчеркнул, что предприятия ОПК во время войны – это такой же расходный материал, как и оружие на фронте: "Да, снаряды расходуются на фронте нашими солдатами, чтобы остановить врага. Но наши заводы и их оборудование, бюро – это не менее важная составляющая войны, чем оружие на фронте. Без поддержки наших производственных возможностей невозможно обеспечить устойчивую оборону" Глава NAUDI подчеркнул, что ОПК нуждается в не меньшей поддержке, чем энергетика: "Есть объекты энергетической инфраструктуры, которые разрушены и восстановлены по четыре раза. Для этого существует отдельный международный Фонд поддержки энергетики.

ОПК – не менее важен для выживания Украины. Поэтому мы обращаемся к правительствам ваших стран с просьбой рассмотреть возможность финансовой и технической помощи для восстановления разрушенных предприятий".

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров обратил внимание на то, что сейчас в Украине отсутствует действенный механизм компенсации потерь оборонных предприятий, чье имущество или продукция были уничтожены в результате атак:

"Сегодня компании, чьи склады или производственные линии были уничтожены, фактически остаются без всякой компенсации. Даже в рамках действующего законодательства форс-мажор не освобождает от налоговых обязательств. То есть предприятие, которое потеряло все, вынуждено продолжать платить налоги за разрушенное оборудование. Это абсурдная ситуация, которую необходимо срочно исправить", – подчеркнул Гончаров.

К вступительному слову присоединился также заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий, который представил дипломатам конкретные кейсы предприятий, подвергшихся разрушениям: "Мы собрали для вас материалы, включая фото, которые демонстрируют последствия российских атак. Уничтожение отдельных из этих предприятий уже привело к замедлению некоторых оборонных программ. Тем не менее наш приоритет – сохранение этих предприятий в Украине", – подчеркнул Высоцкий.

NAUDI призвала дипломатов донести до правительств своих стран необходимость разработки совместного механизма поддержки украинского оборонно-промышленного сектора, который сегодня так же находится на передовой боевых действий.

"Речь идет не о помощи отдельным компаниям – речь идет об общем деле. Украинский ВПК – это часть оборонного щита Европы", – подытожил Сергей Пашинский.