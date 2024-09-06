Нацполиция расследует вероятную причастность Cargill Financial Services International к убыткам 'Дельта Банка' – ФГВ

Национальная полиция под процессуальным руководством прокуратуры проводит досудебное расследование в объединенном уголовном производстве №12014100000000703. В рамках этого производства проверяют вероятность участия бывшего владельца существенной доли АО "Дельта Банк", Cargill Financial Services International, Inc., в нанесении банку имущественного ущерба. Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по запросу "РБК-Украина", пишет издание "Гордон".

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"Убытки АО "Дельта Банк" были вызваны выводом из него активов, в частности, путем кредитования связанных с ним компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам", – отметили в фонде.

ФГВФЛ инициировал два судебных иска для взыскания возмещения ущерба: один к экс-владельцу банка Николаю Лагуну (на 791,2 млн грн), другой – к восьми лицам, связанным с банком (на 22,9 млрд грн). Cargill среди этих людей не упоминают. По состоянию на 1 июня 2024 года фонд в рамках гарантий выплатил вкладчикам банка 15,9 млрд грн, погасив 13 млрд грн требований кредиторов. Непогашенными остаются 42,4 млрд грн акцептированных требований кредиторов.

"Причиной такого состояния расчетов с кредиторами банка является крайне неудовлетворительное состояние активов, которые были в банке на момент принятия решения о выводе банка с рынка (постановление правления НБУ от 2 марта 2015 года)", – отметили в ФГВФЛ.

"РБК-Украина" сообщает, что государство должно было активизировать усилия по возврату активов банков-банкротов, включая арест активов экс-собственников, в конце 2021 года после подписания меморандума с МВФ. Однако эффективность такой деятельности посредством наполнения госбюджета под вопросом, отмечает агентство.

Кейс "Дельта Банка" является одним из самых громких по своим масштабам, пишут авторы, поскольку он повлек за собой наибольшие расходы государства в процессе "банкопада" с 2014 года. Выплаты осуществляли за счет госбюджета, что привело к инфляции и девальвации, за которые в конце концов заплатили все граждане. "РБК-Украина" обратился в государственные органы с запросами о стадии уголовных производств и судебных дел в отношении владельцев "Дельта Банка" – Николая Лагуна (доля 70,61%) и американской корпорации Cargill (29,39%).

По данным агентства, прокуратура отчиталась о четырех уголовных производствах, которыми занималась Нацполиция. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в одном из производств начали заседание по обвинительному акту, но судебное разбирательство остановлено. Это связано с объявлением обвиняемого акционера Лагуна в розыск в Украине по ходатайству прокурора 30 октября 2023 года.

"В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством относительно объявления обвиняемого в международный розыск…" – говорится в ответе прокуратуры на запрос журналистов.

Офис генерального прокурора также сообщил, что в упомянутых уголовных производствах, связанных с банкротством АО "Дельта Банк", должностным лицам Cargill подозрений не объявляли.

"За восемь месяцев не подготовлено объявление Лагуна в международный розыск. Суды проигрываются. Не похоже на то, что государство тщательно ищет активы Лагуна. Но если по нему есть хотя бы какая-то имитационная работа, то похоже, что у государства почему-то нет никаких вопросов к Cargill Financial Services International (CFSI). О его роли как акционера в банкротстве "Дельты" все забыли", – пишет "РБК-Украина".

Журналисты также напомнили, что в январе 2016 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что из "Дельта Банка" были выведены активы на сумму свыше $100 млн из-за операций с аккредитивами, связанными с Cargill. Сейчас это примерно 4,1 млрд грн. ФГВФЛ признал эти сделки ничтожными.

"В общей сложности на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму свыше $100 млн. Это так называемое внебалансовое "схлопывание" на сумму около 2,5 млрд грн, которую теряет банк", – сообщали в фонде.

Как отмечает "РБК-Украина", Cargill незадолго до введения временной администрации вывел как можно больше своих средств, оставив многочисленных клиентов банка на произвол судьбы. Речь идет о том, что один из акционеров мог воспользоваться инсайдерской информацией о проблемах с банком и по данной схеме вывести свои средства, не приложив усилия к спасению учреждения. А это может быть нарушением норм закона "О банках и банковской деятельности".

Позже правоохранители также обнаружили, что эти операции имеют фиктивные признаки, а к схеме могли быть причастны должностные лица "Дельты". Были открыты уголовные производства, и Фонд через суды тогда добивался признания недействительными ряда сделок о зачислении однородных встречных требований.

"После нескольких лет борьбы мы все-таки смогли в Верховном суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности", – заявляла журналистам в 2020 году директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В 2024 году журналисты "Бизнес Цензора" исследовали, что Cargill после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году продолжал работать в России. Российские структуры корпорации за 2022–2023 годы заплатили в бюджет РФ 6,9 млрд руб. налога на прибыль В 2023 году их выручка составила 130 млрд руб. А чистая прибыль по сравнению с 2022 годом выросла с 8,1 млрд руб. до 16,3 млрд руб.