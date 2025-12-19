'Нам нужно создать условия': Ким пообещал поддержку для инвесторов в экономику юга и всей Украины

В интервью Global News Today на Al Arabiya English глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что каждый инвестор, который решит вкладывать деньги в Украину, получит необходимую поддержку. Это, в частности, касается и перспективных инвестиций в юг, который, по его мнению, в будущем может стать драйвером экономического развития страны.

Видео дня

"Мы знаем, что нам не удастся полностью восстановить страну без поддержки международных партнеров, без инвестиций в реальный сектор экономики. Но нам нужно создать условия, чтобы избежать коррупции, бюрократии и проблем для инвесторов", – отметил глава Николаевской области.

Он подчеркнул, что совместными усилиями местных и центральных властей можно обеспечить наилучшие условия для инвесторов, чтобы восстановить экономику Украины. Поэтому инвесторам, в том числе из стран Персидского залива, стоит уже сейчас начинать проекты в Украине.

"Чтобы получить успешный бизнес, нужно начать проектировать сейчас, потому что от начала проектирования до запуска проектов понадобится год-полтора. Обещаю полную поддержку всех инвестиций, для всего бизнеса, который придет в Украину. Я лично заинтересован в инвестициях на юге Украины и в Украине в целом", – отметил Виталий Ким.

По его убеждению, несмотря на риски, инвестиции в юг будут высокодоходными. Если говорить о Николаевской области, внимание в регионе сосредоточено на сельском хозяйстве, логистике, экспортных мощностях и индустриальных парках.

"Юг Украины – это не только регион, который нуждается в восстановлении. Мы уже восстановили около 44% всех поврежденных или разрушенных зданий. Более 800 компаний возобновили здесь свой бизнес. Главными проблемами остаются военные риски. Однако я думаю, что юг Украины может стать территорией восстановления и одним из главных драйверов украинской экономики. У нас много возможностей, и наша команда работает над созданием условий для инвесторов для восстановления, создания дополнительной стоимости и развития бизнеса. Мы создаем огромный промышленный парк, крупнейший в Украине, с лучшими условиями для инвесторов. И переговоры уже начались. Это признак того, что будущая пауза или остановка войны возможны", – констатировал Виталий Ким.